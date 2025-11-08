"A lo mejor ya no pueden dar marcha atrás": la advertencia de Wyoming por el juicio contra el fiscal general

El presentador de El Intermedio no ha descartado que, pese a lo que opinan los expertos, puedan acabar condenando a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está siendo juzgado por una presunta revelación de secretos por supuestamente haber filtrado información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y sus problemas fiscales.

Y, pese a que la opinión de los expertos indica que no habría condena, Wyoming no descarta ningún escenario pese a que coincida con ellos: "El disparate ya se ha cometido. En la instrucción, el juez ya tenía que haberlo archivado y haber dicho 'es que no hay nada. Como no hay nada no puedo seguir adelante'. Pero es que lo eleva al Supremo y el Supremo, en vez de decir que no hay nada, también lo coge".

"Ahora, si tú ves la foto del Supremo acojona. No me gustaría a mí estar sentado ahí. Es un caso que no existe, pero si han llegado hasta ahí, ¿quieren montar el 'pifostio'?", ha añadido durante su entrevista en laSexta Xplica.

Por ello, el presentador de El Intermedio no descarta que todo siga adelante: "A lo mejor ya no pueden dar marcha atrás y dice que 'como 20 veces no era usted y finalmente hemos decidido que era usted, pues ala, la 21'".

