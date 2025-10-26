Martínez-Vares: "Lo que piden las víctimas de la DANA es normal, que la persona que no estuvo a la altura de su cargo deje de ocuparlo; no hay más"

El asesor político expresó que "se entiende muy mal que el PP no hiciera ni el más mínimo intento en poder quitar a Mazón como presidente del PP de Valencia".

Santiago Martínez-Vares defendió en laSexta Xplica que lo que pidan las víctimas de la DANA "es algo muy normal". "Piden que la persona que no estuvo a la altura de su cargo deje de ocupar ese cargo. No es más. Es sencillo, es fácil.", expresó el asesor político, a lo que añadió que "un año después, Mazón sigue sin despejar por qué no estaba donde tenía que estar".

Eso hace, según Martínez-Vares, "que su futuro político sea muy complicado y se entienda muy mal". "Yo lo he dicho muchas veces en este año, que se entiende muy mal que el Partido Popular no hiciera ni el más mínimo intento, por lo menos en lo que tenía competencias, que era en poder quitar a Mazón como presidente del PP de Valencia", criticó el asesor político.

En este sentido, el colaborador de laSexta Xplica subrayó que "las competencias de Génova llegan hasta donde llegan", a lo que apostilló que, sin embargo, "en lo interno se echa de menos que hubieran hecho un cambio, que hubieran hecho que el señor Mazón no siguiera hoy presidiendo el PP valenciano".

"Yo creo que es un error que hace que el futuro de las elecciones en Valencia sea muy duro para el Partido Popular, pero es que mucho más duro es para esas 228 familias que perdieron a sus familiares", manifestó Santiago Martínez-Vares, quien destacó que "lo que es evidente es que ese aviso tenía que haber llegado mucho antes" y que "el presidente Mazón no estaba donde tenía que estar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.