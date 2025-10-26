El juez Castro, sobre la polémica de Ayuso con el aborto: "Tiene una moral peculiar; estamos acostumbrados a que desobedezca la ley"

"Que se niegue a cumplir lo de la lista de médicos objetores de conciencia me parece una desobediencia de la ley, pero ya estamos acostumbrados a ello por parte de esta señora. No espero otra cosa de ella", ha expresado el magistrado.

El juez José Castro se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre la polémica de Ayuso con el aborto, quien invitó a las mujeres a que se vayan "a otro lado a abortar. "A mí la reflexión que haga la señora Ayuso, desde su óptica personal, desde su peculiar moralidad católica, me parece bien. Que entiende que han abortado un millón y pico, pues si ella lo entiende lamentable, que se lamente de ello", ha expresado el magistrado.

En este sentido, Castro ha subrayado que "eso pertenece a la moral peculiar de la señora Ayuso", tras lo que ha criticado que "esta señora se niegue a acatar las previsiones de una ley que ordena a cada comunidad autónoma hacer un listado de los médicos objetores de conciencia, no para publicarlo, difundirlo o estigmatizar a ninguno de los componentes de esa lista".

"Que se niegue a cumplirlo me parece una desobediencia de la ley, ya estamos acostumbrados por parte de esta señora. Es que otra cosa no me cabe decir. No espero otra cosa de la señora Ayuso", ha concluido el magistrado.

