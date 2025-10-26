Edu Galán califica la gestión de la Junta de Andalucía como una "cagada estratosférica" ante los fallos en el cribado de cáncer de mama

El escándalo por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía sigue creciendo. Una investigación de 'El País' revela nuevos datos sobre el caso, mientras Edu Galán critica duramente la gestión de la Junta y la respuesta del Partido Popular.

En los últimos días se ha conocido, gracias a una investigación de 'El País', que los técnicos de rayos dejaron de informar a las pacientes andaluzas porque "lo haría otra empresa", pero eso nunca sucedió. Además, algunas afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama denuncian que en algunos de sus informes médicos han desaparecido datos sobre su enfermedad.

"No son capaces de delimitar hasta dónde llega esto, es tremendo", critica Edu Galán. "Las cifras que estamos conociendo ahora son tremendas, pero la idea de que todavía estemos en una especie de neblina y que puedan aparecer más casos o que puedan aparecer pruebas manipuladas o erróneas es alucinante", comenta el colaborador de La Roca.

Asimismo, Galán califica la gestión de la Junta de Andalucía como una "cagada estratosférica" y reprocha la actitud del Partido Popular. "La actitud nunca debería ser como la reacción del portavoz del PP criminalizando las protestas de las mujeres", sentencia.

