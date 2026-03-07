Javier Rupérez, sobre la postura de Sánchez en Oriente Medio: "No insistiría tanto en el 'No a la guerra' sino en la posibilidad de sentarse con Trump"

El exembajador considera que la postura del Gobierno de España debería haber sido como la del resto de países europeos, que tampoco pretenden participar activamente en el conflicto pero mantienen algo de diálogo con Estados Unidos.

Pedro Sánchez ha sido muy rotundo en su rechazo a las ofensivas de Donald Trump primero en Venezuela y ahora en Irán. Aunque, para el exembajador de España en EEUU, Javier Rupérez, su postura debería haber sido más "modulada".

"Estamos contemplando una situación grave que se ha ido agravando. Parecía que iba a ser una historia breve, pero cada vez es más imprevisible. Afecta no solo a España, sino a toda Europa. Los países europeos, lo que han hecho en mayor parte es una modulación en la reacción", ha comentado en laSexta Xplica.

Una "modulación", según explica, que incluía "su falta de deseo de participar directamente en la agresión, pero mantener una breve capacidad de diálogo con Estados Unidos": "Eso debería hacerlo España, no porque lo hagan los europeos, sino porque nos interesa a nosotros y a ellos. Me parece que es absolutamente central".

"No insistiría tanto en el 'No a la guerra' sino en que el presidente del Gobierno pidiera la posibilidad de sentarse con Trump, cosa que no ha hecho", ha añadido apuntando que el presidente del Gobierno sí se ha reunido con el líder chino varias veces y no con el presidente estadounidense.

