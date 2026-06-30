Martínez-Vares explica por qué es difícil que Juanma Moreno llegue a un acuerdo con Vox: "Dijo que la prioridad nacional es ilegal"

El analista ha señalado que la situación en Andalucía no es la misma que en Extremadura porque Juanma Moreno cuenta con un mayor "peso orgánico" que Guardiola. "No hemos visto a Génova entrometerse en la negociación".

Santiago Martínez-Vares ha analizado la situación en Andalucía, señalando que es muy complicado que Juanma Moreno llegue a un acuerdo con Vox estando la prioridad nacional encima de la mesa. "Él llegó a decir que es ilegal", ha recordado.

Unas declaraciones sobre las que ha confesado que es muy difícil que pueda desdecirse. Por tanto, ha reconocido que ve posible que no logren llegar a un acuerdo, arriesgándose a una repetición electoral.

En cuanto a por qué la situación en Andalucía es diferente a la que se produjo en Extremadura, Martínez-Vares ha explicado que Juanma Moreno es un barón "con toda la mano libre", destacando que en sus negociaciones no hemos visto a Miguel Tellado, como sí que se le pudo ver en la otra comunidad autónoma.

"Hay una diferencia evidente en cuanto al peso orgánico", ha admitido, insistiendo en que en ningún momento hemos visto a Génova entrometerse en la negociación de Juanma Moreno. "La ha llevado él directamente", ha indicado.

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