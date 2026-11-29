Los detalles "En las campañas habitualmente decimos que nos jugamos mucho, esta vez es cierto, no hace falta que explique mucho", ha asegurado antes de votar el candidato de ERC, Gabriel Rufián.

El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas en unas "elecciones cruciales". Así, Rufián ha recogido el guante lanzado por el candidado del PP, Alberto Núñez Feijóo, que poco antes pedía ir a votar sin miedo y con memoria. Rufián ha pedido una movilización masiva, pero con la memoria "que importa", una memoria "muy diferente", ha señalado, a la de la derecha y la ultraderecha.

"En las campañas habitualmente decimos que nos jugamos mucho, esta vez es cierto, no hace falta que explique mucho", ha defendido. Rufián ha pedido al electorado votar "a conciencia y con memoria" y ha instado al conjunto de fuerzas políticas a respetar unos resultados que, ha asegurado, serán "evidentemente limpios".

"Pedimos a la gente que salga masivamente a votar a conciencia y con memoria. Que todo el mundo sea consciente de lo que hoy nos jugamos", ha advertido esta mañana en declaraciones a los medios, antes de depositar su voto en la Escuela Mercè Rodoreda de Badalona. "Pase lo que pase esta noche, será un resultado evidentemente limpio", ha añadido Rufián, quien ha aprovechado la ocasión para "condenar, desde ya, cualquier atisbo de poner en duda la democracia".

En este sentido, ha llamado al resto de candidatos a "respetar, reconocer" los resultados y "trabajar en función de lo que pase". "Ponerlos en duda es terriblemente peligroso", ha señalado.

Según el candidato de ERC, los votantes decidirán hoy entre un escenario "de confrontación" y otro "de presión y construcción", por lo que ha remarcado la importancia de esta jornada electoral. "Siempre se ha dicho que la campaña siguiente es la más importante, que nos jugamos mucho. Habitualmente es mentira, una frase más, vacía, pero hoy es absolutamente cierto", ha asegurado Rufián.

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