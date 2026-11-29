Ignasi Guardans ve inevitable un Gobierno de PP y Vox si ambos partidos suman mayoría absoluta, aunque duda de que puedan aprobar presupuestos. Además acusa a Feijóo de ocultar su dependencia parlamentaria de Abascal.

"Yo no tengo duda de que si suman el PP y Vox 176 habrá gobierno en España y una mayoría de investidura". Así de contundente se ha mostrado Ignasi Guardans en su intervención en laSexta Xplica al hablar de este posible escenario político tras las elecciones generales.

Sin embargo, el exdiputado de CiU reconoce que tiene "muchas dudas de que se puedan aprobar presupuestos y gobernar". "Acuso al PP de mentir en esta campaña electoral y de presentarse como si pudiera en algún escenario aparentar que puede gobernar sin Vox", dice con contundencia.

Para él, "eso es mentir a la ciudadanía", y alude al debate a cuatro, donde, a su juicio, PP y Vox "actuaron como si no estuvieran juntos". "No se pueden permitir presentar ante la opinión pública y su propio electorado que son en algunos temas agua y aceite", asegura.

"Feijóo no puede aguantar un día en la Moncloa sin los votos en el Parlamento de Vox", añade.

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