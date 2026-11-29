Ignasi Guardans acusa al PP de ocultar las consecuencias de un posible pacto de Gobierno con Abascal sobre todo en lo que se refiere a su posición en la Unión Europea y a la hora de aplicar sus normativas y transposiciones.

Ignasi Guardans analiza en laSexta Xplica la campaña electoral y afirmar que lo que más le ha "escandalizado" es que no se haya tratado apenas "el tema de Europa".

El exdiputado de CiU cree que el motivo principal por el que apenas se ha tocado este tema es que "el PP, si llega a gobernar, será con el apoyo parlamentario de Vox", y que "el PP y Vox están en las antípodas en la UE".

"Vox será un socio del PP, en el caso de que gobierne, que despotrique de la Comisión Europea", pronostica, recordando que ya dice que "no quiere cumplir la legislación europea". "Que la insulta además", añade, para después destacar que los presupuestos del PP solo podrían aprobarse con los votos a favor de la formación capitaneada por Abascal.

"Esos presupuestos, si se escucha lo que está diciendo hoy Vox, irían contra la legislación europea", insiste. "Sin hablar de lo que va a pasar, sí creo, y es denunciable, que durante la campaña esto no se ha sacado porque se ha querido ocultar", añade.

Según Guardans, el PP se presenta "ocultando lo que va a hacer" porque "tiene miedo de explicarlo".

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