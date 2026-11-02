Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz: "Una chica que venía con nosotros en el Iryo iba también en el que se estrelló en Toledo"

Mario Samper, superviviente del accidente ferroviario de Adamuz, asegura en laSexta Xplica que no ha vuelto a montarse en un tren desde aquel trágico día y señala que una de las personas que sobrevivió como él sí que volvió a hacerlo y acabó presenciando también el accidente de Urda.

Mario Samper, el presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, cuenta en laSexta Xplica que es "imposible" para él siquiera pensar en volver a montarse en un tren. "Y una de las pocas personas que lo ha vuelto a hacer se ha vuelto a estrellar", afirma, para sorpresa de José Yélamo, Xavier García Albiol y todos los presentes en el plató del programa de laSexta.

"Venía en el Iryo", cuenta de la mujer, que informa Samper, ha salido ilesa. "Ella iba en Iryo. Yo iba en el Alvia. Y ahora, ha vuelto a ir en el Iryo", detalla. "Ha vuelto a caer otra vez", lamenta.

Samper recuerda que desde la asociación pidieron al Consejo de Ministros y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que paralizaran la red de alta velocidad española. "Hemos dado un paso más cuando nos respondieron lo mismo que ahora dice Óscar Puente, que la red está supersegura. Ahora estamos aconsejando a la gente que no se monte en el tren", afirma.

"Es una ruleta rusa", opina.

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