El presidente de Asociación de víctimas de Adamuz, tras el accidente de Urda: "Hemos bajado 100 escalones al revivir lo que nos ocurrió"

Mario Samper ha señalado que las víctimas de Adamuz llevan nueve meses "en tratamiento psicológico" intentando recuperarse de la pesadilla vivida.

Mario Samper, presidente de la Asociación de víctimas de Adamuz, ha contado en laSexta Xplica cómo les ha afectado el accidente de Urda. "Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos redes sociales entre nosotros y había muchas personas que decían que no habían podido parar de llorar desde por la mañana", ha expresado.

En este sentido, Samper ha señalado que todos están "con tratamientos psicológicos" y han tenido que "revivir" lo que les ocurrió. "Después de que llevamos nueve meses intentando recuperarnos, hemos bajado 100 escalones otra vez con esto por nosotros mismos, porque hemos revivido lo que nos ocurrió, por las criaturas que han sufrido esta tragedia, que sabemos lo que están pasando y lo que les queda por pasar con una indefensión absoluta y porque el tren sigue circulando", ha denunciado.

Así, ha pedido "a todos los partidos que se pongan de acuerdo para trabajar conjuntamente". "Lo dijimos en el Congreso de los Diputados cuando pusimos 46 sillas representando a los fallecidos en la puerta. Eso es lo que necesitan los ciudadanos ahora mismo, no necesitamos ninguna otra cosa", ha concluido.

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