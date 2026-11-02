Ferreras, sobre la necesidad de que Puente asuma responsabilidades: "Es una cuestión de responsabilidad política, de decencia y sensibilidad con las víctima

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reflexiona en este vídeo sobre los diferentes planteamientos que deberían hacerse tras el terrible accidente ferroviario de Urda.

"Es absolutamente compatible abrir un debate que creo que es imprescindible en este país sobre cómo estamos realmente, no solo en la alta velocidad, sino en todo el sistema ferroviario español", afirma contundente Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo.

"¿Qué ha pasado?", reflexiona el presentador. "Ya sabemos que el confort y la comodidad se han ido deteriorando durante mucho tiempo. Que la fiabilidad y la puntualidad se han ido deteriorando durante mucho tiempo. Pero es que ahora mismo estamos en la tercera fase: la inseguridad. La gente tiene miedo a la hora de montarse en un tren. Y a mí me parece razonable que el planteamiento sea: "¿Y ahora qué hacemos?", afirma.

Pero también señala que hay otro planteamiento "porque hay un dolor en las propias víctimas y hay un desgarro cuando ven al ministro Puente decir que él va a seguir ahí, aunque sea un 'calvario'. Y esa responsabilidad política nadie la ha pagado. Y es una cuestión de responsabilidad política y también de decencia y también de sensibilidad respecto a las víctimas".

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