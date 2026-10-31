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Reflexión en laSexta Xplica

Albiol carga contra Puente tras el accidente de Urda: "Se ha dedicado a poner a sus amigos en los órganos de dirección de Adif"

El alcalde de Badalona ha afirmado que "puede haber un error técnico", pero considera que "lo que no puede ser es que se caiga un sistema entero". "Y eso es consecuencia de que en los últimos años no se ha invertido en infraestructuras, en el mantenimiento", ha señalado.

Albiol

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha hablado en laSexta Xplica sobre el accidente ferroviario de Urda y ha querido, en primer lugar, transmitir su "cariño y apoyo a las víctimas, a las familias y reconocer el trabajo que han llevado a cabo los servicios de emergencias".

Tras ello, ha destacado que "las vías del tren y el mantenimiento de las vías del tren están encargadas a una empresa que se llama Adif", una empresa, que, ha subrayado, "es pública al 100%". "Y resulta que es una empresa en donde el ministro Puente se ha dedicado a colocar a sus amigos en los órganos de dirección", ha criticado.

"Esta es la realidad y es pública al 100%. Por tanto, aquí el tema de la privatización del sector ferroviario no tiene nada que ver", ha defendido, a lo que ha añadido que "puede haber un error técnico, pero lo que no puede ser es que se caiga un sistema entero". "Y eso es consecuencia, lamentablemente, de que en los últimos años no se ha invertido en infraestructuras, en el mantenimiento", ha denunciado.

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