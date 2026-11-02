¿Se la robará el Camp Nou al Bernabéu? Louzán afirma que "hay posibilidades" de que la final del Mundial 2030 sea en Barcelona

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha señalado que "hay posibilidades" de que la final se dispute en el estadio del FC Barcelona.

Durante la presentación de la exposición 'Reyes del Mundo' celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Barcelona, Rafael Louzán ha soltado el 'bombazo'.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto de par en par la puerta a que el Spotify Camp Nou albergue la final del Mundial 2030.

"Hay posibilidades para ello", ha señalado el dirigente gallego, que ha apuntado que "ojalá así sea" tras el interés mostrado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña.

"El alcalde dijo que le gustaría que esta copa (en referencia al trofeo de la Copa del Mundo) de alguna manera pueda estar aquí en 2030. Ojalá así sea. Como saben hay posibilidades para ello. Y ojalá sea España, además, quien levante esta copa de nuevo", ha explicado.

Louzán considera que el estadio del FC Barcelona será "casi el mejor estadio de Europa y el más reciente", contando con 105.000 localidades que le conferirán el mayor aforo de un estadio europeo.

Hasta ahora, las dos opciones que más fuerza tenían era la de Madrid y Casablanca, pero Barcelona y el Camp Nou se niegan a quedarse atrás en la carrera por tener la final del Mundial de España, Portugal y Marruecos.