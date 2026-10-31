Mario Samper, presidente de las víctimas de Adamuz: "El problema está en todo el sistema ferroviario; estos señores no pueden seguir gestionando algo que utilizan millones de españoles"

El presidente de la asociación ha defendido que el problema ferroviario no puede centrarse exclusivamente en el ministro Óscar Puente, sino que afecta al conjunto de organismos encargados de gestionar y supervisar la seguridad del sistema.

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha intervenido en laSexta Xplica tras el accidente de Urda para denunciar la gestión de las emergencias ferroviarias y reclamar responsabilidades. Samper ha asegurado que está recibiendo llamadas constantes de afectados por el último siniestro que no saben cómo actuar ni dónde acudir para recibir atención. "Me están llamando las víctimas de Toledo constantemente al móvil y a otros compañeros diciéndome que qué hacen. Están en Toledo, están muertos familiares suyos, están en hospitales y no saben lo que tienen que hacer", ha relatado.

El portavoz ha criticado especialmente la falta de información y asistencia a los afectados: "Si tienen que pedir un médico, si tienen que ir al psicólogo, ¿quién les va a atender? ¿Qué hacen con los cadáveres? No saben qué van a hacer". También ha cuestionado el funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas creada tras el accidente de Angrois en 2013. Según ha denunciado, los responsables de este organismo no se han puesto en contacto con las víctimas de aquel siniestro durante los últimos nueve meses: "Hemos tenido que currárnoslo nosotros".

Pero sus críticas han ido más allá de la atención a los afectados. El presidente de la asociación ha defendido que el problema ferroviario no puede centrarse exclusivamente en el ministro Óscar Puente, sino que afecta al conjunto de organismos encargados de gestionar y supervisar la seguridad del sistema.

"El principal problema que tiene el sistema ferroviario español ahora mismo no es técnico precisamente, es que los gestores están llevando este sistema", ha afirmado. También ha señalado a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a otros organismos vinculados al Ministerio de Transportes. Según ha explicado, en una reunión mantenida hace dos meses les trasladaron que no habían realizado actuaciones durante los nueve meses anteriores.

Además, ha recordado que el presidente de Adif les reconoció que la inversión ferroviaria no había aumentado proporcionalmente al incremento del número de trenes. Por todo ello, Samper reclama responsabilidades políticas e insiste en que las preocupaciones no afectan únicamente a las víctimas de Adamuz o Urda. "El problema no es la línea Madrid-Huelva, es todo el sistema ferroviario español", ha advertido. "Estos señores no pueden seguir gestionando un sistema que manejan millones de españoles", ha concluido.

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