Carmen Morodo analiza los ocho años de gobiernos socialistas: "¿Dónde ha ido el dinero de nuestros impuestos y de los fondos europeos?"

La periodista cuestiona la falta de responsabilidades políticas tras las tragedias ferroviarias y señala los fallos en infraestructuras, mantenimiento y protocolos, además de poner en duda la gestión de los organismos públicos.

La periodista Carmen Morodo ha cuestionado en Al Rojo Vivo la respuesta del Gobierno tras el accidente ferroviario de Toledo y ha puesto el foco en las contradicciones del presidente y en la falta de asunción de responsabilidades políticas. Morodo considera difícil de entender que, después de ocho años de gobierno, el Ejecutivo plantee ahora la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema ferroviario sin haber tomado antes medidas para evitar su deterioro.

"Yo no entiendo las declaraciones contradictorias del presidente del Gobierno. ¿Por qué? Pues porque si tú me estás diciendo que hay un problema de seguridad en nuestro sistema ferroviario, un problema de credibilidad y que los ciudadanos tienen la sensación de que no pueden confiar en ese sistema ferroviario, llevas ocho años gobernando y no tomas ninguna decisión ni asumes ninguna responsabilidad política. No lo entiendo".

La periodista también cuestiona cómo puede el Ejecutivo convencer ahora a los ciudadanos de que va a resolver unos problemas que, a su juicio, no ha abordado durante sus años de mandato: "No entiendo dónde está la capacidad que tú tienes para hacer que el ciudadano, después de 115 muertos y dos tragedias en nueve meses como estas, entienda que tú vas a hacer mañana lo que no has hecho ayer. No lo puedo comprender en estos momentos".

Morodo considera que, más allá del debate sobre la liberalización del sector ferroviario y las decisiones adoptadas durante estos años, es necesario examinar los problemas concretos que afectan al funcionamiento del sistema. En este sentido, enumera los fallos en las infraestructuras, el mantenimiento, los protocolos y la formación de los trabajadores: "Después de ocho años de Gobierno socialista, fallan las infraestructuras, falla el mantenimiento de las infraestructuras, fallan los protocolos. Falla también, parece ser, la formación de los empleados".

A partir de este diagnóstico, la periodista plantea una serie de interrogantes sobre el destino de los recursos públicos, las prioridades del Ejecutivo y la gestión de los organismos responsables del sistema ferroviario: "Con todo esto, yo me pregunto: ¿dónde va el dinero de nuestros impuestos y de los fondos europeos? ¿Cuáles han sido las prioridades de esa cúpula política nombrada por el presidente del Gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias de esa politización? ¿Qué capacidad han tenido de gestión?".

Por último, Morodo pone el foco en los sucesivos cambios en la dirección de Adif y en las decisiones adoptadas por sus responsables, además de señalar la corrupción como otro de los elementos que, a su juicio, deben formar parte del análisis: "He visto cómo han ido reemplazando al frente de Adif, por ejemplo, distintos nombres. Basta con mirar la hemeroteca y cuáles son las decisiones que han tomado. Y también cuál es el coste de la corrupción, porque es un Ministerio de Transportes marcado por la corrupción".

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