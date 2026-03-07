La politóloga iraní Nazanín Armanian asegura que el fin del régimen islámico en Irán ha llegado: "Lo que estamos viendo son los restos"

La experta ha pronosticado que "los restos que hay del régimen resistirán" lo que, ha dicho, "va a llevar a Irán a una guerra civil". "Y esto es justamente lo que quiere Israel", ha apostillado.

Nazanín Armanian, politóloga y escritora iraní, ha asegurado en laSexta Xplica que "es el fin del régimen islámico", tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y la muerte del ayatolá Jamenei. "La república islámica que hemos conocido durante 47 años ha terminado. Esto ya no existe. Y estos son los restos del régimen que resistirán y van a llevar a Irán a una guerra civil. Y esto es justamente lo que quiere Israel", ha expresado.

En este sentido, la experta ha señalado que "Irán no es Venezuela", a lo que ha añadido que "en Venezuela, el problema era entre Estados Unidos y China, que el señor Maduro se había acercado demasiado a China". "Sin embargo, Estados Unidos no ha tenido graves problemas con el régimen de Irán. Incluso la Unión Europea ha tenido magníficas relaciones con el régimen islámico, incluso en los momentos peores de la matanza del pueblo iraní", ha subrayado.

Así, Armaninan ha afirmado que "el problema lo tiene Israel con Irán". "Ahí hay un actor que se llama Israel que lo que está haciendo desde hace casi 40 años es eliminar uno por uno a los países poderosos de la zona que le pueden hacer sombra en cuanto a la competencia económica, política, militar, teniendo en cuenta que un factor muy importante, que es que Israel es la primera potencia militar de la región, pero no es una potencia petrolífera, ni tiene agua, ni tiene territorio, elementos que justamente están en los países vecinos", ha explicado.

Por ello, ha dicho, Israel "ataca y se apodera del territorio de Palestina y ahora quiere controlar al petróleo iraní". "Israel lo que ha hecho es apoderarse de estos recursos de la región vía militar, porque primero tiene que debilitar no solo al poder, sino a la sociedad también.", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.