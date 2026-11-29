El viaje de Feijóo a Ceuta en plena jornada de reflexión genera dudas sobre su posible carácter político. María Llapart analiza en laSexta Xplica las imágenes del líder del PP y recuerda los límites que establece la LOREG.

María Llapart cuestiona en laSexta Xplica el viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta durante la jornada de reflexión y plantea si su presencia en la ciudad puede considerarse un acto político, pese a no haber celebrado ningún mitin.

La periodista recuerda que esta jornada "está absolutamente tasada por la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General)" y señala que el artículo 53 de esta norma prohíbe a los candidatos realizar actos de propaganda que puedan influir en los ciudadanos.

En este sentido, considera "pertinente" plantear la siguiente cuestión: "¿El viaje de Feijóo a Ceuta en jornada de reflexión es un acto político al margen de que haya celebrado mitin o no?".

Llapart también califica de "sorprendentes", "porque nunca las habíamos visto en un candidato en la historia de la democracia", las imágenes difundidas por 'El Faro de Ceuta'. La periodista recuerda que lo habitual en una jornada de reflexión es ver a los candidatos "hacer deporte, pasear al perro o comer churros con su familia". Sin embargo, estas le recuerdan a "un día de campaña" al uso.

La periodista destaca que Ceuta ha tenido "una gran carga política" durante esta campaña electoral y subraya su simbolismo para la derecha y para "esa salida de Sánchez que ellos desean". Por eso, insiste en que las imágenes del viaje "recuerdan a un día de campaña".

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