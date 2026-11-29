Los detalles La directora de 'El Objetivo' asegura que entre varios dirigentes regionales del PP "el recuerdo de 2023 está muy presente". "Hace solo tres años las encuestas les daban, algunas de ellas, como posible gobierno y no ocurrió", recuerda.

En el Partido Popular (PP) prevalecerá la prudencia durante la jornada electoral, recordando lo sucedido en 2023, según Ana Pastor, directora de 'El Objetivo'. En laSexta Noticias, Pastor explica que los dirigentes 'populares' extremarán la cautela este domingo, recordando que hace tres años las encuestas los favorecían, pero no ganaron. La participación es clave, con antecedentes en 1982 y 2015, y hasta 50 escaños podrían depender de pocos votos en más de 20 provincias. Los debates han influido, especialmente en partidos con menor representación. Pastor destaca la seriedad del proceso electoral español y el trabajo de verificación de 'Newtral.es'.

En el PP va a imperar la prudencia en una jornada electoral en la que el recuerdo de lo que ocurrió en 2023 está "muy presente". Así lo cuenta Ana Pastor, directora de 'El Objetivo', en laSexta Noticias a escasas horas de que se cierren los colegios electorales, donde explica que ha podido hablar con varios dirigentes regionales 'populares' y que esa prudencia se va a "extremar" en la jornada de este domingo.

"Hace solo tres años las encuestas les daban, algunas de ellas, como posible gobierno y no ocurrió. Por tanto, hoy durante todo el día vamos a escuchar a los dirigentes que vayan llegando a las sedes con muchísima prudencia", avanza Pastor.

La periodista habla de la importancia del dato de participación y explica los dos recuerdos que hay recientes: 1982 y 2015. En el primer caso, el dato superó el 80%, mientras que en el segundo fue de más del 70%. Hay otro factor al que apunta Pastor y es que habría hasta 50 escaños en juego "por muy pocos votos" y los partidos mirarán con lupa más de 20 provincias, especialmente en las que haya un número impar en el reparto de españos.

Para la directora de 'El Objetivo', los debates sí que han influido en las campañas electorales, especialmente en los partidos con menos representación. "Yo creo que esta campaña hemos vivido no solo muchos debates, algo que creo que es buenísimo y habla muy bien de nuestro país y también de nuestra sociedad. También la hiperactividad de los candidatos, bueno, de casi todos, en lo digital, intentando ganar terreno y jugar en todos los terrenos posibles en una campaña que de verdad creo que ha sido de hiperactividad para los candidatos", opina.

"Creo que es el día para insistir en que España es un país muy serio, que nuestro proceso es muy garantista, tanto es así que está replicado en muchos otros lugares del mundo. Así que es un buen día para insistir en que somos eso, un país muy serio", defiende la periodista, que reivindica el trabajo de verificación de 'Newtral.es'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido