José Yélamo se pronuncia, en laSexta Xplica, sobre la decisión de Vox de romper con el PP en los cinco gobiernos autonómicos que comparten después de desbloquear el nuevo reparto de 400 menores extranjeros no acompañados: "Todos creíamos que no lo iban a cumplir", dice el presentador.

Excepto Antonio Maestre: "No lo vi venir, solo hice un análisis sobre lo que creo que podían hacer viendo cuál era el tema sobre el que se estaba debatiendo". "La extrema derecha, especialmente Vox, no podía permitirse que el debate girara en torno a la migración y mostrarse timoratos a la hora de asumir lo que ellos han considerado inasumible", manifiesta, ya que "llevan muchos años dibujando a los menores extranjeros no acompañados como delincuentes, personas que violan a las mujeres y se lían a machetazos".

"Cuando dibujas así a un enemigo no puedes integrarle dentro de tus políticas", sostiene Maestre en este vídeo, donde asegura que, "conociendo cuál es la sustancia ideológica de la extrema derecha no veía otra salida" que no fuera esta.