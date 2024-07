Miguel Ángel Revilla visita el plató de laSexta Xplica para hablar de la decisión de Vox de romper con el PP en los cinco gobiernos autonómicos que comparten. Pero antes, el que fuera presidente de Cantabria pregunta a José Yélamo dónde va a ver el partido de la final de la Eurocopa que enfrenta a España con Inglaterra.

"¿Quieres que te lo diga?", le devuelve la pregunta el presentador con una sonrisa en la cara. "Soy un afortunado y me voy a ir a Berlín sin dormir. Me voy al estadio. He conseguido un vuelo de última hora y una entradita. Así que me voy para allá", le responde.

"Mañana puede ser un buen día para España", no duda en afirmar Revilla, quien se muestra convencido de que también ganaremos en tenis. "La venganza de la Armada Invencible", espeta en este vídeo, donde hace una previsión de cómo quedará España en la final de la Eurocopa.