Maestre sostiene que el PP "tiene complejo" de Vox: "No tienen ningún problema en decir que quieren una ICE para España"

El escritor opina en 'laSexta Xplica' que hay "dos modelos sobre cómo tratar a las personas inmigrantes" a nivel mundial: "Están los que consideran que deben ser criminalizados y expulsados y los que consideramos que son ciudadanos de pleno derecho".

El periodista y escritor, Antonio Maestre, ha sostenido en 'laSexta Xplica' que actualmente existen "dos modelos sobre cómo tratar a las personas inmigrantes". "Uno lo estamos viendo en Minnesota, que es el modelo de Donald Trump y el del socio del Partido Popular, el de Vox", ha comentado.

"Vox propone lo mismo y el Partido Popular en ningún caso ha rechazado a su socio por proponer precisamente lo mismo que propone Donald Trump para los inmigrantes", añade.

Así, el escritor opina que en este modelo están los que "consideran que los inmigrantes deben ser criminalizados, ser perseguidos y ser expulsados": "Y por otro lado, estamos aquellos que consideramos que los inmigrantes son ciudadanos de pleno derecho, que ya que conviven con nosotros, tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones".

"Todos estos debates que tiene el Partido Popular, porque tiene complejo de Vox, los tendrán que solucionar ellos y ya le digo yo que se los va a comer. Se los va a comer Vox con esos debates, no funciona nunca intentar copiar al alumno más duro", agrega.

De esta manera, asegura que estos partidos "no tienen ningún problema en decir que quieren una ICE para España", sentencia Maestre.

