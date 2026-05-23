Lucía Méndez destaca los "hechos gravísimos" que están saliendo sobre Zapatero: "Él ha presumido de ser faro moral..."

La periodista ha expresad que "nadie en su sano juicio hubiera pensado nunca que la imagen de Zapatero, lo que él representaba en la sociedad española, tiene que ver con este horror que estamos conociendo en estos momentos".

Lucía Méndez se ha pronunciado en laSexta Xplica sobre todas las informaciones que se desprenden de los informes de la UDEF sobre Zapatero. "Yo no tengo ni idea de si Zapatero estaba en la cúspide, en la base o en el medio, pero lo que sé es que estamos ante un hecho gravísimo, no solamente para el PSOE y para la izquierda española, sino para la democracia española, que afecta a un expresidente del Gobierno con una alta autoridad institucional que ha sido un líder moral", ha expresado.

En este sentido, la periodista ha subrayado que se están conociendo "nuevos horrores" ha reconocido que le hubiese costado creer que "hace 15 días que una persona como Zapatero, cuya presunción de inocencia es indudable, estaba vinculado a una trama que hablaba de crear una 'Kitchen' y vinculado a personas que celebraban con champán y ostras un rescate pagado por la SEPI".

"Su inocencia o culpabilidad la establecerán los jueces, pero nadie en su sano juicio hubiera pensado nunca que la imagen de Zapatero, lo que él representaba en la sociedad española, tiene que ver con este horror que estamos conociendo en este momento", ha insistido, tras lo que ha destacado que se trata de "datos y no de presunciones de la UDEF".

"Él ha reconocido que ha cobrado ese dinero, él y sus hijas, de esa gente y que Julito es su amigo. Este amigo es la persona que está en esta en este informe, haciendo lo que hace. No podía creer hace un mes que fuera posible esto, pero tengo ojos en la cara y no puedo negar la realidad", ha manifestado, tras lo que ha afirmado que "él está preparado para lo que le espera". "Él sabe lo que le espera. Sabe que le esperan unos meses e incluso años largos y supongo que estará preparando su defensa a fondo", ha aseverado.

Para Méndez, "esto es una bomba que va a estallar cada día". "Para mí lo de menos es lo que pueda afectar esto al Gobierno del PSOE, a las elecciones, o a Pedro Sánchez. Yo creo que esto es muy grave para la democracia española, porque estamos hablando de una institución muy importante y de un presidente que ha sido mucho. Se dice que Felipe González y Aznar también cobran por asesorías, pero ellos nunca han presumido de ser faros morales, de no cobrar de nadie y Zapatero sí lo ha hecho y esa es la diferencia fundamental. La decepción es esa y lo que venga, pues ya veremos", ha concluido.

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