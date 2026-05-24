Alonso ve la luz al final del túnel: "Siento que ahora somos más..."

El piloto asturiano de Aston Martin se ha mostrado satisfecho con el progreso de Aston Martin y su adaptabilidad en este último Gran Premio.

No hubo milagro. No estuvo cerca si quiera. Todo volvió a la normalidad en Canadá después de una Q1 sin sorpresas. Tras una clasificación sprint en la que estuvo a punto de alcanzar la segunda ronda, esta vez no ha habido opciones.

Y es que todo ha vuelto a ser como era antes. Solo delante de su compañero de equipo y de los dos Cadillacs. Alonso lo intentó hasta en tres ocasiones, incluso en la última vuelta parecía que podía tener una opción, pero los Audi y Ocon, entre otros, también mejoraron sus tiempos.

Aún así, Fernando Alonso se ha mostrado bastante satisfecho con el desarrollo de su equipo tras la vuelta de la Fórmula 1: "Siento que ahora somos más competitivos y rápidos. Me siento más conectado con el coche", señaló en unas declaraciones recogidas por 'F1 TV'.

"El resultado no cambia mucho, pero me he sentido rápido en las curvas, tratando de maximizar todo. También somos más competitivos, un par de décimas con la Q2, que es mucho menos del segundo y medio que teníamos. Estamos un poco más cerca, pero aún hay mucho que hacer", agregó.

De cara a la carrera, quizás la lluvia y una carrera loca puedan darle una mínima opción a los Aston Martin. Las previsiones son de mojado, algo que no hemos visto este año aún. Con unos neumáticos que, en principio, no entran en temperatura, puede haber una mínima opción para sumar algún punto si vemos una carrera sin guion.