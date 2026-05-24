Hoy, en Anatomía de..., Mamen Mendizábal estrena la nueva temporada analizando la controvertida figura de Jesús Gil

El espacio regresa al prime time de laSexta con una primera entrega en la que analiza la controvertida figura de Jesús Gil gracias a las colaboraciones de Celia Villalobos, Cristina Almeida y diversos periodistas.

laSexta estrena esta noche en prime time, la cuarta temporada de 'Anatomía de...', el formato que cada domingo volverá a hacer que los espectadores descubran que sigue habiendo muchas preguntas sin responder en historias que nos intrigaron y creemos conocer. En su primera entrega de esta nueva temporada, Mamen Mendizábal analizará la figura de Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, alcalde de Marbella y promotor del Grupo Independiente Liberal (GIL), y si supuso una amenaza para la seguridad nacional.

'Anatomía de...' y la amenaza de Jesús Gil

El primer programa se fijará en uno de los personajes que generó más titulares en la España de los 90: Jesús Gil. Un constructor que pasó a ser una de las personas más famosas del país, sobre todo cuando apareció en el prime time de la televisión en un jacuzzi rodeado de mujeres. Hacerse con un equipo de fútbol como el Atlético de Madrid también contribuyó a ello.

Pero su mayor huella la dejó en la trifulca política. Y lo hizo empezando por Marbella a través de una agrupación política denominada Grupo Independiente Liberal (GIL), para, posteriormente, convertir a la Costa del Sol en su tablero de juego. Su nombre era la definición de populismo, precediendo, en versión local, a Donald Trump.

Sin embargo, su ambición precipitó también su final. Tras conquistar la alcaldía de varias ciudades andaluzas, en 1999 saltaron todas las alarmas cuando desembarcó en Ceuta y Melilla. Su presencia en las ciudades autónomas suponía una amenaza a la seguridad nacional y desde Madrid no dudaron en activar todo el aparato del Estado para frenarle.

Mamen Mendizábal habla con Celia Villalobos, exalcaldesa de Málaga, exministra del Gobierno Aznar y exdiputada del PP, así como con Cristina Almeida, exdiputada de IU, para analizar la cara política de Jesús Gil y cómo el Estado intentó pararle los pies.

El periodista de investigación Antonio Rubio; el corresponsal de 'El Mundo' en Marbella, José Carlos Villanueva, que sufrió amenazas de Gil; o el guionista y experto en cultura 'pop' Alberto Rey son otros de los entrevistados que ayudan a configurar un retrato del personaje.

En la cuarta temporada de 'Anatomía de...'

Así, 'Anatomía de...' regresa a laSexta llena de historias y personajes conocidos que conectarán al espectador con el momento en el que tuvieron lugar, acaparando titulares y centrando la atención de los medios de comunicación. Imágenes inéditas, revelaciones sorprendentes y recreaciones minuciosas sirven para mantener pegados a los espectadores a la pantalla. Y siempre con las características que son el sello distintivo del programa: enfoque meticuloso en la investigación periodística, puesta en escena cuidadosamente elaborada y un aire 'pop' en los personajes e historias.

Como en las temporadas anteriores, 'Anatomía de...' combina estos elementos cada semana para que el espectador reviva las historias con la tensión de un thriller.

En esta temporada, el espacio contará con los testimonios de personas reconocidas por el gran público como Paco León, Matías Prats, Josep Borrell, Chimo Bayo, Alberto San Juan, Yolanda Ramos, Silvia Abril, Juan Diego Botto, María Barranco, Pedro Ruiz, María del Monte, Cristina Tárrega, Carmen Calvo, Susanna Griso, Juan Diego Botto o Nuria Roca, entre otros.

Todos ellos tomarán parte en esta nueva edición del programa, que abordará cuestiones como el mítico programa de Antena 3 'Homo Zapping'; los Goya del 'No a la guerra' en 2003; los problemas de Lola Flores con Hacienda; el rey sin trono Luis Alfonso de Borbón; el final de la ruta del 'bakalao'; el secuestro del doctor Iglesias Puga, 'Papuchi', padre del cantante Julio Iglesias; o el encadenamiento a un árbol de la baronesa Thyssen en 2007.

En su anterior edición, 'Anatomía de...' consiguió la mejor temporada de su historia con una media de 6,8% y 2,3 millones de espectadores únicos, mejorando en +1,8 puntos el dato con respecto a la segunda. Además, superó a su competidor en la franja (5,9%) y consiguió también su emisión con mayor cuota hasta el momento con 'Una broma' (9%) sobre Rodolfo Chikilicuatre.

El formato de Atresmedia está producido en colaboración con Producciones del Barrio y estará disponible en atresplayer (incluida su versión internacional), así como en Antena 3 Internacional.

*Vuelve a ver Anatomía de... la amenaza de Gil en atresplayer.com

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