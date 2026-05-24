Gabi Sanz revela la reacción de Zapatero a los documentos de la UDEF: "Está indignado; dice que no se volverá a fiar de informes policiales"

"Hay que entender la situación de alguien a quien le van a pedir una pena muy complicada porque los delitos son muy graves", ha subrayado Sanz en laSexta Xplica.

Gabi Sanz, quien ha hablado con José Luis Rodríguez Zapatero, ha revelado en laSexta Xplica cuál ha sido la reacción del expresidente del Gobierno al informe de la UDEF. "Está indignado porque dice que la Policía, la UDEF, no ha cotejado todos los datos"

En lo referente a la información de la UDEF de que Zapatero canceló de golpe una hipoteca, el socialista asegura, según ha contado Sanz, "que él vivía en Aravaca en una vivienda en propiedad y luego compró y pidió una hipoteca de 580.000 euros para comprar un terreno en Puerta de Hierro, donde ahora se está haciendo una casa". "Luego se fue de Aravaca, vendió esa casa y con los 500.000 euros de esa venta de Aravaca amortizó parte de los 580.000 euros de la casa o el terreno donde está construyendo ahora la casa en Puerta de Hierro y él ahora mismo vive de alquiler en La Rozas", ha señalado el periodista.

"No me voy a volver a fiar de estos informes policiales", le ha dicho el expresidente del Gobierno a Gabi Sanz, lo que el periodista cree que "es fruto de la indignación" del exlíder del Ejecutivo. "Hay que entender la situación de alguien a quien le van a pedir una pena muy complicada porque los delitos son muy graves", ha subrayado Sanz, quien ha insistido en que Zapatero le ha transmitido su "indignación" por el informe.

Sin embargo, para el periodista de 'Vozpópuli', "no hay que perder de vista que un informe de 330 folios que tiene la UDEF tiene datos preocupantes". "Hay que pensar que José Rodríguez Zapatero, por encima de ser expresidente del Gobierno, es un imputado y es una persona a la cual el juez le imputa y está investigando por unos delitos gravísimos por los que el fiscal, en una situación ordinaria, tendrá que pedir años de cárcel, por lo que hay que pensar que un imputado en España tiene derecho a mentir para salvarse él y para salvar a los suyos", ha apuntado.

En este sentido, Sanz ha recordado que "la situación en la que se encuentra el expresidente es complicada porque no le afecta solo a él, sino que también afecta especialmente a sus hijas y a su secretaria". "Y esto es un escenario para José Luis Rodríguez Zapatero y para cualquiera muy complejo", ha concluido.

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