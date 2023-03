Al contrario que el economista Alejandro Inurrieta, que ha defendido en laSexta Xplica que debería "educarse al consumidor" para que no entren a cenar a un bar a las 23:00 horas de la noche, Laura Blanco piensa que es importante defender los dos puntos que cree que hacen diferente y atractiva a España para los turistas internacionales: "el precio y el horario".

Sin embargo, para que los trabajadores no se vean afectados, considera que lo que es importante cambiar son las condiciones laborales. "No se puede tener a gente contratada por cinco o seis horas trabajando 12 horas y no se puede tener una caja B en la que no se reconocen los beneficios que se tienen".

La periodista ha criticado que se le estén pagando 1.000 euros a una persona que trabaja 12 horas. "Si le pagas a un camarero 2.500 euros porque tienes el bar abarrotado, ¿tú te crees que no habría camareros por ese sueldo trabajando? Pero trabajando 8 horas diarias, no 12", ha manifestado.