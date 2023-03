Laura Blanco ha defendido en laSexta Xplica que "no se puede tener a gente contratada por cinco o seis horas trabajando 12 horas y no se puede tener una caja B en la que no se reconocen los beneficios que se tienen y estar pagando 1.000 euros a alguien que trabaja 12 horas. "Si le pagas a un camarero 2.500 euros porque tienes el bar abarrotado, ¿tú te crees que no habría camareros por ese sueldo trabajando? Pero trabajando 8 horas diarias, no 12", ha manifestado

"Si tú tienes un jefe en tu puesto de trabajo que te trata bien, y tienes un equipo de trabajo donde estás a gusto, no te va a importar trabajar 12 o 16 horas si las cobras", ha defendido, por su parte, David de la Torre, dueño del restaurante madrileño Don Panko. "Nadie quiere trabajar 16 horas", le ha respondido Blanco.