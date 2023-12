Marina Maestro es una joven trabajadora "precaria" que ha participado en un debate de laSexta Xplica donde se analizaba la situación de los jóvenes en España. "¿Somos el futuro de qué", se preguntaba Maestro, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

"La lucha por los derechos es necesaria. La juventud en España es la que más asiste a las manifestaciones, pero la que menos vota porque no nos creemos ya nada", opinó la joven, quien lamentó que no se les "hace caso" y se les "miente a la cara".

En este sentido, expuso su problemática como solicitante del Bono Alquiler Joven en la Comunidad de Madrid que, según recordó, se publicó el 21 de septiembre de 2022: "A día de hoy no lo he cobrado", denunció. "A cada paso que damos intentamos informarnos, cumplimos todos los requisitos y normas que se nos ponen, pero cuando pedimos lo que se nos debe no se nos hace caso", recalcó Maestro.