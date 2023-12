Anas Andaloussi es un joven de 19 años que ya cuenta con su propia empresa en la que trabaja con inteligencia artificial (IA). Ha participado en un debate en laSexta Xplica donde varios colaboradores hablaban sobre la precariedad laboral y la imposibilidad de ahorrar ante la subida de precios.

"Si yo gano 1.000 euros y vivo en una ciudad como Madrid, ¿cómo voy a pretender ahorrar?", reflexionaba el joven. En este sentido, expuso la siguiente recomendación: "¿Qué haría yo si no estoy ganando dinero? Aprender una nueva habilidad, reinventarme y conseguir un trabajo mejor pagado".

Andaloussi, que gana 65.000 euros mensuales, afirmó que "nunca nadie" le ha dado dinero. "Mi madre me dio 20 euros para comprarme un juego, lo compré en una web pirata donde me timaron 14 y con los seis euros restantes compré un dominio. Pero yo lo veía como algo pasional y no como para ganar dinero", aseguró, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.