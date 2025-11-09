Ahora

El libro del emérito

Wyoming tira de ironía recordando cuando Juan Carlos I salió en Forbes: "De repente desapareció, se debió gastar todo en un año"

En laSexta Xplica, el presentador de El Intermedio ha respondido a las quejas del emérito por quedarse sin pensión: "Le calculan, dicen, 15.000 millones de patrimonio".

El Gran Wyoming

El Gran Wyoming ha hablado con José Yélamo en laSexta Xplica de, entre otras cosas, la situación de Juan Carlos I. Del libro de memorias del emérito, en el que el que fuese jefe del Estado critica el hecho de que vaya a quedarse sin pensión.

"Que se queje de la pensión... Le calculan 15.000 millones de patrimonio, dicen", ha afirmado el presentador de El Intermedio.

Y recuerda el año en que Juan Carlos I salió en la lista Forbes: "Ahí estaba, y se armó un pifostio... De repente, desapareció. Nunca más ha estado".

"Se debió gastar toda la pasta en un año", ha expresado Wyoming para concluir sobre dicho asunto.

