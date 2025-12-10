Así es El Pedrusco de Aldealcorvo, el local con los mejores callos madrileños que logra la mejor nota de Alberto Chicote

"En El Pedrusco defienden una tradición heredada dándole la vuelta a su cocina", destaca Alberto Chicote, que afirma que "Gonzalo es un perfeccionista que no deja de cuestionarse a sí mismo y de mejorar día a día".

Tras visitar El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü en Madrid en busca de los mejores callos madrileños, Alberto Chicote reúne a sus responsables, Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos, para desvelar quién es el ganador de este Batalla de restaurantes.

"Me gustaría, antes de nada, agradeceros personalmente que nos hayáis descubierto cuáles son los motivos que os mueven y las pasiones que os alimentan", agradece Alberto Chicote a los restauradores, a los que desvela que el ganador de El Pedrusco tras recibir un 6,7 de Alberto Chicote. "Mis votaciones acaban consolidando la victoria de El Pedrusco y hace que la Tarbena La Tienta sea segunda, desbancando a Gochü al tercer puesto", explica Alberto Chicote tras sumar sus votaciones a las puntuaciones de los restauradores..

"En El Pedrusco, Gonzalo y su hermano defienden una tradición heredada dándole la vuelta a una cocina que respira en torno a un horno de leña que han conservado como el corazón de su restaurante", destaca Alberto Chicote, que afirma que "Gonzalo es un perfeccionista que no deja de cuestionarse a sí mismo y de mejorar día a día".

Por otro lado, La Tienta "es una taberna casi centenaria que vive ahora sus años mas dulces". Sin embargo, el exitoso chef advierte que "un establecimiento así necesita de una revisión de su oferta y una puesta al día de sus recetas".

"El Impass Gastrobar es un restaurante recién abierto que no ha rodado lo suficiente", explica Alberto Chicote del restaurante de Javier Sánchez, del que dice que hay "demasiado errores en elaboraciones que deberían funcionar pero que no satisfacen". Por ello, Chicote asegura que al local le "queda mucho por rodar". Por último, en la sidrería Gochü, "Guillermo defiende su restaurante trabajando sin descanso para hacerse un hueco en la hostelería madrileña", destaca Alberto Chicote, que afirma que "ese esfuerzo del que se siente tan orgulloso dará sus frutos pronto".

