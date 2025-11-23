El juez Castro: "El destierro del rey emérito es ilegal o extra legal porque no existe ninguna resolución judicial que le prohíba vivir en España"

El magistrado cree que se trata de una "decisión política" que se ha tomado por prudencia, por preservar la monarquía de todo lo que se le ha venido encima".

El juez José Castro afirmó en laSexta Xplica que el rey emérito "ha sido apartado por prudencia, por preservar la monarquía de todo lo que se le ha venido encima". "Y yo eso no se lo puedo reprochar, lo que ocurre es que es un destierro ilegal o extralegal, porque no existe ninguna resolución judicial que es la única que podría existir que le prohíba al rey emérito visitar España o vivir en España", señaló el magistrado, a lo que añadió que, "por tanto, se trata de una decisión política, y no de una decisión judicial".

En este sentido, Castro expresó que le parece "prudente para preservar la monarquía", ya que, según dijo, "está bastante deteriorada". "Pero bueno, si el rey quiere acabar viviendo en España, yo tampoco le puedo negar ese derecho nacional", manifestó.

Así, el magistrado defendió que Juan Carlos "debería ser juzgado y debería responder ante el pueblo español a través del Congreso de los Diputados", aunque apostilló que todo el mundo sabe que no lo hará. Además, Castro opinó que el emérito "ha escrito un libro pretendidamente de reconciliación con los españoles", y, sin embargo, considera que "no se ha reconciliado absolutamente con nadie, salvo quizás con la reina Sofía".

"Me parece que protocolariamente el rey no tenía por qué estar ahí y, por lo tanto, me parece bien esa decisión y, sin embargo, también me parece bien que a nivel personal, que no deja de ser el padre del actual rey, pues se le abran las puertas para que tenga una relación cordial con su familia. Me parece bien lo uno y lo otro", concluyó.

