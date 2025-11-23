Rufián hace un llamamiento a formar un frente de izquierdas: "Si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado"

El portavoz de ERC afirmó que "a la izquierda del PSOE no hay nada" y defendió que "por encima de la obediencia de partido está la obediencia moral". "¿Por qué en España no puede haber algún tipo de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu y Esquerra Republicana?", se preguntó.

Gabriel Rufián hizo un llamamiento en laSexta Xplica a formar un frente de izquierdas, ya que cree "humildemente que es lo que la gente pide". "Cualquier persona que tenga miedo a la alternativa ve lo que hay y ve que a la izquierda del PSOE no hay nada", afirmó, a lo que añadió que "no hay un espacio definido, de manera que si haces la suma o la resta, no da".

"Yo lo que digo es que tanto en Cataluña como en España hay un espacio para conformar alianzas, espacios comunes. ¿Por qué no en Cataluña puede haber algún tipo de entendimiento entre Esquerra Republicana, CUP, Comuns? ¿Por qué no en España puede haber algún tipo de entendimiento entre Podemos, BNG, Bildu, Esquerra Republicana? ¿Por qué no?", se preguntó el portavoz de ERC en el Congreso.

Así, el político advirtió: "Si no nos ponemos de acuerdo en conjunto, nos matarán por separado". "Y por encima de la obediencia de partido, está la obediencia moral. Yo tengo el carnet de Esquerra Republicana en la cartera, pero eso a mí no me impide pensar. Yo no estoy para leer argumentarios, sino para intentar pensar y poner la oreja en lo que pasa en la calle, y en la calle se está pidiendo un frente, una ilusión en torno a esto, que siempre ha existido un espacio de izquierdas y que por primera vez se haga desde las izquierdas independentistas, soberanistas, como se quiera llamar, y no desde un despacho de Madrid", defendió.

En lo referente a si a él le gustaría ser el líder de ese movimiento, Rufián aseguró que "eso da igual". "No es una frase hecha, ni quiero hacerme de rogar ni de querer. Es que da igual. Lo importante es que se haga", manifestó el portavoz de Esquerra, tras lo que reconoció que él tiene "pocas esperanzas de que se haga" y dice que le "caen palos" cada vez que lo dice.

"Yo lo que digo es algo que estoy convencido que mucha gente sabe y quiere, que nos tenemos que unir. ¿Cómo? Se ha escrito mucho que yo decía una lista única. No, yo no sé cómo se tiene que hacer, o lo sé pero no lo quiero decir para no tensionar a las cúpulas de los partidos que sé perfectamente cómo funcionan. Ahora, les pido que pongan la oreja", concluyó.

