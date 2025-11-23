El juez Castro analiza la sentencia al fiscal general: "Tendría que haber empezado por absolver del delito de revelación de secretos"

El magistrado, en laSexta Xplica, ha dado su valoración como jurista sobre la resolución del Supremo en el caso contra Álvaro García Ortiz.

El Juez Castro, en laSexta Xplica, ha sido muy claro en lo que a su opinión respecta sobre el caso y la sentencia a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tras la resolución que le condena a dos años de inhabilitación por la divulgación de datos reservados.

"Dando por sentado la voluntad del Tribunal Supremo por condenar por la divulgación de datos reservados lo primero que tendría que haberse hecho es absolver al fiscal del delito de revelación de secretos, que era el objeto inicial del juicio", ha apuntado.

Y ha insistido: "Se tenía que haber empezado por ahí. Debemos absolver y absolvemos al fiscal general del Estado del delito de revelación de secretos y le condenamos por el delito de divulgación de datos reservados".

"Pero se lo han pasado por alto. El objeto del litigio no era otro que la revelación de secretos. Esto es algo que me parece un disparate descomunal".

