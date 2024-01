La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó esta misma semana unas polémicas declaraciones al señalar que hay gente que "prefiere no trabajar" porque "es casi mas rentable muchas veces no hacerlo que hacerlo".

"Es un mensaje muy negativo para los jóvenes", agregó la presidenta, como puede observarse en el vídeo superior. Ainhoa Pérez, una joven periodista de 26 años presente en el plató de laSexta Xplica, ha contestado al mensaje de la presidenta: "Yo no conozco a ningún joven que no quiera trabajar".

"A lo mejor no nos movemos en los mismos círculos, o mi círculo es muy extraño", ha insistido Pérez. "No conozco a ninguna persona en mi mismo ambiente -que no quiera trabajar-, y soy una persona universitaria, con un máster, estoy estudiando el segundo...", ha insistido la joven.