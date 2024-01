María José Márquez es una joven de 33 años que vive una situación "precaria", según denuncia ella misma en el programa laSexta Xplica. Trabaja diez horas como camarera, una labor que "compatibiliza" con el cobro "del paro". Se ha visto obligada a volver a vivir con su madre debido a su situación económica.

"Me hace mucha gracia cuando hablan de sueldos en condiciones. Yo no he tenido un sueldo en condiciones en mi vida, y llevo trabajando desde que tenía 17 años", ha lamentado, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. En este sentido, ha denunciado haber tenido varios "contratos precarios y jornadas parciales".

Márquez ha afeado el discurso de los Xplicadores que "dicen que no se puede culpar a los empresarios" y ha incidido en que ella no "culpa" a los autónomos porque ella ha intentado emprender.