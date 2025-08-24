Ahora

Debate en laSexta Xplica

Julen Bollain destaca la "desigualdad" que generan las herencias: "Algunos pueden estar en el sofá sin hacer nada cobrando un pastizal"

El profesor de la Universidad Mondragón ha detallado que, según la revista Forbes, "74 de las 100 personas más ricas en España lo son por haber heredado".

Julen Bollain, en laSexta Xplica

Esta semana, el debate de laSexta Xplica se ha centrado en las herencias. Algo que, para Julen Bollain, hace desmentir el relato de la meritocracia en España.

"Se nos llena mucho la boca hablando de la meritocracia. Se dice que vivimos en una sociedad meritocrática. Que estudies, que trabajes duro, que te esfuerces... y te comerás el mundo. Pero los datos están desmintiendo ese relato. En España, el 73% de la desigual distribución de la riqueza deriva de las herencias. Y en España, según la revista Forbes, 74 de las 100 personas más ricas lo son por haber heredado, independientemente de que se hayan esforzado o no", ha señalado el profesor de la Universidad Mondragón.

Mientras tanto, asegura, "el 80% de niños que nacen en familias pobres morirán siendo pobres", lo que demuestra que "el ascensor social en España está roto" porque "es muy complicado subir".

"Esto no quiere decir que no haya que esforzarse, pero no todos partimos de la misma línea de salida. Eso quiere decir que, mientras tú te puedes esforzar, estudiar mucho y estar cobrando un sueldo de 1.000-1.500 euros, hay quien, por haber heredado patrimonio o pisos, puede estar en el sofá sin hacer nada cobrando un pastizal mensualmente", ha concluido.

Las 6 de laSexta

  1. Mejora la situación de los incendios en España con la estabilización del fuego de Larouco como noticia más positiva
  2. La ONU tilda la devastadora situación de Gaza como "un fracaso para la humanidad" mientras Netanyahu niega la existencia de una hambruna
  3. Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" de manera "terrorista" en Venezuela
  4. 'Chupa y calla', 'A ti te follo gratis' o 'La tengo dura': las polémicas chapas que se venden en Aste Nagusia
  5. Gastar más para comprar menos: el precio de los alimentos se dispara con subidas de hasta un 16% en algunos productos
  6. El kit básico de la vuelta al cole ya supera los 500 euros por niño, un 7% más que el curso pasado