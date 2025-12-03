Victoria histórica de los vecinos de Tribulete, 7 en Madrid: investigan a un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario

El contexto Tras meses de denuncias y movilización vecinal, han logrado un avance judicial relevante: por primera vez, un fondo es investigado por un presunto delito de acoso inmobiliario. Una decisión que consideran pionera y que les ha devuelto cierta esperanza.

Ruido constante de taladros, desprendimientos e incluso inundaciones. Es la situación que los vecinos del número 7 de la calle Tribulete, en pleno corazón de Lavapiés, aseguran llevar meses soportando desde que el fondo Elix Rental Housing Socimi II compró el edificio. Denuncian que su vida cotidiana se ha convertido en un auténtico calvario y que, pese a seguir pagando sus alquileres, se sienten presionados para abandonar sus viviendas.

La situación es tan insostenible para algunos que varios inquilinos han terminado marchándose. Según relatan, desde que supieron a finales de enero de 2024 que la socimi planeaba adquirir el inmueble, comenzaron a sufrir coacciones y presiones para que dejaran sus casas, hechos que ahora están bajo investigación.

Tras meses de denuncias y movilización vecinal, han logrado un avance judicial relevante: por primera vez, un fondo es investigado por un presunto delito de acoso inmobiliario. Una decisión que consideran pionera y que les ha devuelto cierta esperanza.

Aun así, insisten en que su objetivo es simple: seguir viviendo en sus hogares. "Solo pedimos la renovación de los contratos dentro de unos límites razonables", explican.

Elix Rental Housing posee más de 20 edificios en Madrid y Barcelona, y los vecinos subrayan que su caso no es aislado, sino ejemplo de una dinámica que —aseguran— está expulsando a residentes de numerosos barrios de grandes ciudades.

Confían en que esta imputación histórica siente un precedente capaz de frenar la expulsión de vecinos y demostrar que el acoso inmobiliario no puede quedar impune.

