Trump dice que España "debe ser sancionada" por no invertir más en Defensa como miembro de la OTAN

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, continúa con su pretensión de que España dedique más proporción de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa como miembro de la OTAN. De hecho, considera que "debe ser sancionada" por no hacerlo por encima del 2%, al considerar que el 5% sería lo óptimo. Incluso, señala que "España no ha sido leal a la OTAN".

Así se ha pronunciado este viernes desde la Casa Blanca cuando uno de los periodistas que cubría la reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ha cuestionado sobre el asunto. Si bien considera que es la Alianza Transatlántica quien "debe decidir", también subraya que "los otros países de la Unión Europea (UE) no se quejan" sobre aumentar su gasto en esta materia. Esta misma semana, el presidente amenazó a España con represalias comerciales.

Declaraciones similares a las esgrimidas no hace ni diez días, cuando el republicano sugirió "expulsar" a España de la OTAN por su negativa a aumentar el gasto en este sentida. Asimismo, destacó durante una rueda de prensa con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que "no tiene excusa" para no hacerlo. Una posición que no tardó en contar con una respuesta del Gobierno, desde donde mostraron absoluta "tranquilidad" y reafirmaron su "compromiso" con la Alianza.

Días después, durante la cumbre de paz en Gaza celebrada en Egipto y convertida en un espectáculo para deleite de Trump, también hubo pulla por esta cuestión. El norteamericano dedicaba unas palabras a cada uno de los líderes mundiales que habían acudido a la cita, cuando llegó el turno de España: "España, ¿quién es de España? ¿Estáis trabajando con él con respecto al PIB?", preguntaba en tono de broma mientras miraba a otros líderes de la OTAN entre sonrisas. Entonces, se mostró más amigable asegurando que "estamos cerca" y que estaba "haciendo un gran trabajo".

Todo esto llega después de que la OTAN acordara el pasado mes de junio elevar el gasto al 5% del PIB para 2035. Una decisión que contó desde un principio con la negativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entonces, subrayaban que "no es razonable", al tiempo que pidieron que fuese "opcional", lo cual provocó la ira de Trump, que ya amenazaba con "graves consecuencias".

