El tenso momento de un oso grizzly al establecer contacto visual con Patricia Conde: "Ha acabado mi día"

La actriz y el aventurero se adentran en la reserva Katmai para fotografiar a los gigantes del bosque y vivir encuentros que parecen sacados de un documental.

En la cuarta entrega de Cazadores de Imágenes, Gotzon Mantuliz y Patricia Conde viajan hasta Alaska con un objetivo claro: fotografiar a los impresionantes osos grizzly en plena acción y documentar la asombrosa fauna de sus bosques silvestres. "Llevo años soñando con ver esto", confiesa Gotzon al inicio de la aventura.

Tras sobrevolar Alaska en avión, la pareja aterriza cerca de los ríos, donde ya desde el aire podían divisar los salmones. Su destino: el Parque Nacional y Reserva Katmai, considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar a los grizzly. "Son los más grandes del mundo, hay registros de osos de 600 o 700 kilos", explica el aventurero.

Con el agua hasta las rodillas, Patricia y Gotzon se acercan sigilosamente a los animales. En un momento de tensión y asombro, un oso grizzly establece contacto visual con Patricia: "Es algo increíble, difícil de explicar, pero dices: hoy ha acabado mi día", relata la actriz entre risas, a lo Gotzon agrega: "Es como estar dentro de un documental porque los estamos viendo cazar a cuatro metros. He vivido uno de los momentos más profundos con un animal que he tenido en mi vida".

Un mes después

Ya en Madrid, Gotzon se reune con Patricia para revelar la fotografía seleccionada para la portada de NationalGeographic, el gran premio de la expedición. Lejos de optar por la clásica imagen de un oso pescando o comiendo, decide elegir una instantánea única: un oso que parece levitar en el agua, con sus intensos ojos negros y pelaje empapado, encapsulando la majestuosidad y fuerza del gigante.

