José Muñoz critica el "victimismo" del novio de Díaz Ayuso: "Las víctimas son los ciudadanos de Madrid"

José Muñoz, portavoz del PSOE-PSPV en Les Corts, ha criticado en laSexta Xplica el "victimismo" de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, tal y como confirmó esta semana la Audiencia de Madrid.

"Le han pillado. Se conforma además con una pena porque la conformidad tiene dos elementos: el reconocimiento de los hechos presuntamente delictivos y conformarse con la pena", expone.

Asimismo, el portavoz explica que "hay un correo en el que se ofrece un pacto de conformidad y en el que hay unos reconocimientos de hechos de un fraude fiscal".

Muñoz dice que este victimismo le recuerda al del president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón e incide en que "las víctimas son los ciudadanos y la Comunidad de Madrid": "Quien está padeciendo un perjuicio por la actitud de González Amador no es él mismo, son las arcas públicas", sentencia.

