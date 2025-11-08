El Gran Wyoming, irónico con Ayuso: "Dice que las elecciones están amañadas y ella es la más votada"

El presentador de El Intermedio ha analizado la situación política en España y afirma que le sorprende que el PP "no sea un grupo marginal".

El Gran Wyoming ha hablado en exclusiva con laSexta Xplica para, entre otras cosas, analizar la situación política en España. Una en la que, según los sondeos, el PP parece estancarse mientras el PSOE se recupera y Vox crece.

En ese sentido, el presentador de El Intermedio afirma que lo que le extraña es que los 'populares' "no sean un grupo marginal" y pone el foco en lo que considera "la estupidez elevada al máximo".

"Son la fuerza más votada y dicen que las elecciones están amañadas. Ayuso también, y es la más votada. Vamos, ¿los resultados son falsos? ¿Los tuyos también?", se cuestiona.

Y menciona un libro llamado 'La España traicionada': "Habla de un país espectacular en todos los órdenes pero el que ha tenido una clase dirigente más cruel y que más desprecia a su pueblo".

Pone de ejemplo contrario a Angela Merkel, de quien recuerda "pactaba con los socialdemócratas": "Una persona de orden. Demócrata. Constitucionalista. En un mitin aparecen banderas alemanas y dice que solo admite las de su partido. Aquí han secuestrado la bandera de España".

