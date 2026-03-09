José Luis Heras, productor de vino, cuestiona la postura de Sánchez con respecto a EEUU: "Lo veo totalmente incapaz de liderar esta situación"

"A día de hoy, Estados Unidos supone sobre un 10% del conjunto de ventas del vino", dice con preocupación José Luis Heras, productor de vino, mostrando preocupación por lo que ocurriría si Trump cumpliera sus amenazas contra España.

La posibilidad de que Estados Unidos adopte medidas económicas contra Españaha generado inquietud en algunos sectores productivos, también en el del vino, muy dependiente de la exportación. En el programa laSexta Xplica, el productor José Luis Heras adiverte de las consecuencias que podrían derivarse de las recientes tensiones políticas con EEUU.

Heras se refiere en concreto a las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, después de que el Gobierno español haya mostrado su rechazo a la guerra en Irán y se haya negado a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón. Según explica el productor, el sector teme posibles represalias comerciales.

"Dejaría al sector muy tocado. A día de hoy, Estados Unidos supone sobre un 10% del conjunto de ventas del vino a nivel del vino español y en este caso es un mercado que apuesta mucho por el valor añadido", señala Heras, aunque matiza que "Trump no lleva una línea clara".

Aun así, el viticultor considera que la mayor preocupación no está fuera de las fronteras. "El gran problema lo tenemos en casa", afirma, criticando la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Veo a Sánchez totalmente incapaz de liderar esta situación que tenemos a día de hoy a nivel mundial, que lógicamente le ha pillado de rebote, pero peor no ha podido gestionarlo", sentencia

Sus palabras son respondidas por Afra Blanco, también presente en el debate del programa de laSexta. La sindicalista rechaza el diagnóstico de Heras y advierte: "Si algunos consideran que Pedro Sánchez está perdido, no te quiero contar cómo están Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal".

Blanco sostiene además que, si la derecha y la ultraderecha gobernaran en España, no habría recursos públicos para ayudar a los sectores económicos afectados por la crisis. "Se han dedicado y se dedican a saquear las arcas del Estado a partir de sus perdones fiscales. Y después, cuando llega el momento -y este es el momento de rescatar a sectores de actividad, ayudar a empresas, proteger a trabajadores y a pensionistas-, no hay pasta", asegura. En su opinión, "si gobernara hoy en España la derecha y la extrema derecha, la política fiscal de estos dos partidos es impuestos cero y con impuestos cero" le tocaría "cerrar" a más de un empresario.

La tertuliana sostiene que España cuenta con herramientas para afrontar las crisis: "Lo primero es que sabe resistir, lo segundo, que tiene un escudo y lo tercero es que sabemos que de una crisis se sale mejor cuando se protege y no cuando se despide"

Como ejemplo, cita medidas adoptadas en los últimos años, como los ERTE, la "excepción ibérica", las ayudas directas a empresas, el bono social eléctrico, las subvenciones al transporte público o la posible bonificación de los carburantes.

Para la sindicalista, esas políticas representan un ejemplo de "patriotismo" entendido como protección social. "Lo que para mí no es el patriotismo, esa factura de más de mil millones de euros para reconstruir una tierra que nos dedicamos a destruir llamada Irak. Eso sí que nos patriotismo", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.