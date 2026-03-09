Lluís Orriols analiza la guerra contra Irán en pleno año electoral en EEUU: "Un aumento inflacionario pone en aprietos a Trump"

El politólogo Lluís Orriols recuerda que este 2026 es año electoral en EEUU (en noviembre se celebran las llamadas 'midterm elections') y analiza cómo va a impactar la guerra en Irán en los resultados. En el vídeo, los detalles.

En noviembre de 2026 se celebran en Estados Unidos las elecciones a la Cámara de Representantes para elegir a sus 435 miembros; unas elecciones que forman parte del ciclo electoral bienal del Congreso de los EEUU, las llamadas midterm elections, que se celebran a la mitad del mandato. Una cita fundamental para Donald Trump y "para el futuro institucional del país", analiza en Al Rojo Vivo el politólogo Lluís Orriols.

"La inflación genera una reacción hostil por parte de los votantes, muy particularmente de los votantes independientes. Y estamos en año electoral en EEUU. Y por lo tanto, un aumento inflacionario pone en aprietos a Donald Trump", afirma contundente Orriols. Por ello, no se entiende que siga adelante con esta guerra.

Y esa es precisamente la pregunta que le hace Antonio García Ferreras: "¿Por qué sigue adelante con esta operación militar y con esta guerra que está poniendo en aprietos la economía americana?". Orriols señala "dos vectores" por los cuales no entiende que Trump, en pleno año electoral, siga adelante con estos ataques: "¿Cómo puede hacer esto en un segundo año de mandado?", se pregunta.

La primera , señala el politólogo, es la "economía-vía inflación" como hemos hablado. Y la segunda es "entrar en guerras internacionales por parte de Trump es internacionalizar la política norteamericana", algo que, según Orriols, "a Donald Trump no le beneficia, pues se trata de un nacionalista que busca una política más autárquica". Estas dos cuestiones, concluye el politólogo, "creo que le va a perjudicar".

