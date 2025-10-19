El sorprendente plantón de Vox al grupo de Meloni para irse con Orban: el partido salió perdiendo... y Abascal ganando

laSexta Columna recuerda el sorprendente cambio de Vox del grupo de Giorgia Meloni a los 'Patriots' de Víctor Oban, un movimiento con el que el partido perdió peso en el Parlamento Europeo, pero Abascal ganó un nuevo cargo.

Nada más recibir el segundo préstamo de un banco húngaro, Abascal deja plantada a su queridísima exsocia Giorgia Meloni para pasarse a los 'Patriots' de Víctor Orbán. Un movimiento que pilló por sorpresa hasta uno de sus eurodiputados, Hermann Tertsch, nombrado vicepresidente del grupo de Meloni.

Con este movimiento, Orban gana peso en Europa y se convierte en el tercer grupo en el Parlamento Europeo, en detrimento de Meloni. Todo ello gracias a un Vox que, aparentemente, pierde con el cambio.

El periodista Miguel González señala en el vídeo sobre estas líneas que el grupo de Meloni "no tiene cordón sanitario en el Parlamento Europeo", lo que incluso había llevado a vicepresidenta de la comisión de Agricultura a la eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar, que terminaría saliendo de Vox porque, según dijo, "a este partido no lo reconoce ni la madre que lo parió".

Aunque el partido pierde, Abascal gana el cargo de presidente de Patriots, según el González "una entelequia que no tiene estructura, organización ni una caja".

El periodista también explica que con este cambio Vox se va "de un grupo ultracatólico y anti-Putin, a otro grupo pro-Putin y que además tiene posiciones proestado y en algún caso, laicas". Entre ellos, Marine Le Pen, muy centrada en el discurso antimigración, pero que ha llegado a defender el derecho al aborto.

