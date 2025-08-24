Joaquín Araujo, sobre las causas de los incendios: "Antes que el bosque se ha quemado a la cultura rural hasta su extinción"

La ola de incendios en España tiene causas profundas más allá del clima. Joaquín Araujo, naturalista y defensor del medio rural, señala que la despoblación y la pérdida de la cultura rural han agravado la catástrofe ambiental.

En este vídeo de laSexta Xplíca, el naturalista Joaquín Araujo señala que una de las causas de la ola de incendios en España se debería, en parte, a la despoblación de las zonas rurales.

"Hay que partir de las grandes bases que han propiciado la situación. No estaríamos en esta situación de auténtica catástrofe si esta civilización y su cultura no hubieran optado por quemar muchas cosas antes que el bosque", comenta el experto.

"Lo primero que ha hecho es quemar la cultura hasta su extinción", añade Araujo, una situación que le afecta personalmente: "Yo formo parte de la cultura rural, pero me considero alguien extinguido".

Asimismo, critica que con el paso del tiempo también se ha llegado a extinguir "el significado que tiene la naturaleza dentro de la cultura humana", así como el "sentimiento de la naturaleza" en la vida cotidiana.