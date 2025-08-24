Antonio Maestre, contundente: "Castilla y León gasta 15 putos euros por hectárea en prevención de incendios, y eso ni en Turquía"

El periodista y escritor señaló que "Portugal en prevención de incendios tiene un presupuesto de 400 millones de euros, mientras que Castilla y León 74 millones", pese a tener mucha más masa forestal".

Antonio Maestre afirmó en laSexta Xplica que "en evitar los fuegos la competencia es autonómica", tras lo que criticó la gestión que hace la Junta de Castilla y León en prevención de incendios, y lo hizo comparando a la comunidad autónoma con Portugal.

"Portugal tiene una masa forestal de 3,2 millones de hectáreas, y solo Castilla y León tiene 5,13 millones de hectáreas de masa arbórea. Sin embargo, Portugal en prevención de incendios tiene un presupuesto de 400 millones de euros, mientras que Castilla y León 74 millones", subrayó es escritor y periodista.

Así, Maestre destacó que "apagar un incendio cuesta 19.000 euros por hectárea, mientras que la prevención son 2.000 euros por hectárea", tras lo que denunció que Castilla y León "gasta 15 putos euros por hectárea en prevención".

"Luego, puedes echarle la culpa a Pedro Sánchez porque no te cae bien, pero la realidad es que Castilla y León, que es competente en prevención, gasta 15 euros por hectárea, y eso ni en Turquía", le dijo a Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente en Extremadura.