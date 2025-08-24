Afra Blanco: "Castilla y León ha recortado un 90% en prevención de incendios en los últimos 13 años"

La sindicalista ha destacado la importancia de la prevención, que es "más eficaz, más barata y más segura" que la extinción.

Este mes de agosto, una ola de incendios ha hecho arder a parte de España. Entre las comunidades autónomas más afectadas se encuentra Castilla y León, una autonomía que Afra Blanco ha indicado que ha recortado enormemente su presupuesto en prevención.

"No quiero tratar a la posición política como ignorante en ciertos términos. Es verdad que la extinción es más cara que la prevención. La prevención, además de ser más eficaz, es más barata y es más segura. No pone a nuestro profesionales en riesgo. Y ahí hay decisiones políticas. Castilla y León puede decidir invertir en prevención o desinvertir. Y, en los últimos 13 años, ha recortado un 90%. Y a mí me parece alarmante lo que acaba de pasar", ha aseverado.

La sindicalista ha apuntado que el enfado que podría tener la población castellanoleonesa al conocer este dato: "Los vecinos y vecinas dirán '¿Cómo que estaban ardiendo nuestros bosques, nuestras casas y nuestras actividades económicas y teníamos a profesionales inmovilizados?'. '¿Cómo que la solución también pasa por la prevención y desde Castilla y León lo tasan como despilfarro?'".

"Escuchando esta mesa, hemos entendido que estos incendios son inapagables. Si son inapagables, ¿dónde está la solución? En la prevención", ha concluido.