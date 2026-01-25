Joan Rodríguez, del sindicato ferroviario: "Exigimos una auditoría para que se investigue cómo fue la renovación de la línea Madrid-Sevilla"

Ha pedido que se deje trabajar a la comisión de investigación porque serán quienes "nos puedan arrojar toda la verdad acerca de este accidente".

laSexta Xplica ha adelantado en exclusiva que el carril por el que descarriló el Iryo en el accidente ferroviario de Adamuzera del año 1992 y no había sido renovado. Era la original y forma parte de la primera vía de Alta Velocidad.

Una noticia que Joan Rodríguez, del sindicato ferroviario, ha señalado en el programa que ellos "no tenían conocimiento exacto de en qué año se hizo este carril".

Ahora bien, se ha centrado en desvelar que el sindicato ha exigido, y así lo ha registrado, "que se realice una auditoría que llegue hasta el fondo de la cuestión para que se investigue cómo fue esta renovación de la línea de Madrid a Sevilla".

Además, ha pedido que "se permita trabajar a la comisión de investigación porque están en ello y van a ser los que nos puedan arrojar toda la verdad acerca de este accidente": "Máximo respeto para este equipo".

